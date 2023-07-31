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Klasik otomobil tutkunları Bilecik'te buluştu

Yerel Haberler

Bilecik'te düzenlenen bir etkinlikte 1970 model 40'a yakın klasik otomobil tutkunu bir araya geldi.

Bilecik'te düzenlenen bir etkinlikte 1970 model 40'a yakın klasik otomobil tutkunu bir araya geldi.

İstanbul, Bursa, Kütahya, Sakarya, Eskişehir başta olmak üzere çevre illerden klasik otomobil severler Pelitözü Gölpark'ta yapılan etkinliklerde bir araya geldi. Klasik otomobiller Bilecik'te konvoy eşliğinde tur atarak tarihi ve kültürel alanları klasik otomobilciler ile gezdi. Çocuklar klasik otomobillere hayran kalırken, çevre illerden gelen misafirler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphane Otobüsünde çeşitli yarışma ve eğlenceler ile eğlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Kütahya Bilecik Yerel Haberler

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