Klasik Müzikte Sezona Muhteşem Başlangıç

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, yeni sezona Elçim Özdemir’i konuk solist olarak ağırladığı konserle muhteşem bir başlangıç yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, yeni sezona Elçim Özdemir'i konuk solist olarak ağırladığı konserle muhteşem bir başlangıç yaptı.

Eskişehirlileri klasik müzikle tanıştıran, genç yeteneklerin keşfinde ve istihdamında ülkemizin önemli kaynaklarından biri olan Senfoni Orkestrası, kuruluşunun 20'nci yılında sanatseverlere birbirinden özel konserler düzenleyecek.

2022-2023 sezonunu Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılına özel " Eskişehir'in Kurtuluşu Özel Konseri" ile açan Senfoni Orkestrası konserlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) düzenlenen ve Hasan Niyazi Tura'nın orkestra şefliğini yaptığı konserde Senfoni Orkestrası, konuk solist olarak viyola Elçim Özdemir'i sahnede ağırladı.

Biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gösteren sanatseverler, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser sonunda Senfoni Orkestrası'nı ve solist Elçim Özdemir'i ayakta alkışladı.

Her hafta birbirinden özel konserlerle sanatseverlerin büyük ilgisini çeken Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, klasik müzikle sanatseverleri buluşturmaya devam edecek.