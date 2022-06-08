Klarnet Virtüözü Şükrü Tunar, Edremit'te Anıldı - Haberler

Klarnet Virtüözü Şükrü Tunar, Edremit'te Anıldı Edremitli ünlü klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar, Edremit Belediyesi’nin düzenlediği konser ile anıldı. Edremitli ünlü klarnet virtüözü ve bestekar Şükrü Tunar, Edremit Belediyesi'nin düzenlediği konser ile anıldı. Sanatçı Şükrü Tunar, Edremit Belediyesi'nin düzenlediği konser ile adının verildiği Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde anıldı. Yoğun ilginin olduğu konserde Edremit İleri Türk Müziği Topluluğu sahne aldı. Şef Ahmet Pakyüz'ün yönettiği konserde, Edremit'te doğup büyüyen sanatçı Zeki Müren ile birlikte çalışan, klarnet virtüözü ve bu konuda idol olarak benimsenen Şükrü Tunar'ın besteleri seslendirildi. Konsere katılan Edremit Belediyesi Kültür Müdür Cumhur Dokur da bu tür etkinliklerle Edremit'in değerli isimlerini yaşatacaklarını söyledi. ANKA / Yerel Edremit Belediyesi Edremit Yerel Haberler

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