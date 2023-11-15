KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü Mersin'de de törenle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü, Mersin'de de törenle kutlandı. KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Bugün özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenlik mücadelemizin, cumhuriyetle taçlandığı, canımız ve kanımız pahasına koruduğumuz KKTC'nin 40. yıl dönümüdür. Bugün Kıbrıs Türk halkının en büyük bayramıdır. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun" dedi.

KKTC kuruluşunun 40. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında, KKTC Mersin Başkonsolosluğu tarafından tören düzenlendi. Törene il protokolü ile gaziler katılırken, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, KKTC Mersin Başkonsolosluğu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin şubelerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, İl Jandarma Komutanlığı komando birliği zeybek gösterisi gerçekleştirirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu.

"Kıbrıs'ı 'Helen adası' yapma girişimleriyle 'Enosis' hayallerinin devam ettiğini görüyoruz"

Törende konuşan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, "Kendi vatanımızda, şanlı bayraklarımızın altında başı dik ve onurlu bir biçimde özgürce yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, ulusal kahramanlarımıza, Doktor Fazıl Küçük'ten Rauf Raif Denktaş'a uzanan şanlı ecdadımıza ve her zaman yanımızda olan ana vatanımız Türkiye'ye borçluyuz. Kıbrıs'ta İngiliz sömürge yönetiminin başladığı 1878 yılından bu yana Rum zihniyetinin değişmediğini, hala daha Kıbrıs'ı 'Helen adası' yapma girişimleriyle 'Enosis' hayallerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu hayaller karşısında vatan bildiğimiz bu topraklarda misafir olmadığımızı, bu toprakların ve bu adanın gerçek sahipleri olduğumuzu Rumlara ve de tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bağımsızlık yolunda ana vatanımızla birlikte çetin mücadeleler verilmiş, çok ağır bedeller ödenmiştir. Verilen bu mücadeleler neticesinde devlet olma yolunda her zaman büyük bir inanç ve kararlılıkla yürüyen halkımız, ilk adımı 1964 yılında genel komite ile atmış ve çeşitli aşamalar nihayetinde de 18 Kasım 1983'te özgür iradesi ve istenciyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Kurucu Cumhurbaşkanımı Rauf Raif Denktaş'ın, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatınız, Türkiye'ye dört elle sarılınız' vasiyetine bağlı kalarak bugün cumhuriyetimizin 40. yıl dönümünü kutluyoruz ve ilelebet de kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkının kaybedeceği bir 50 yıl daha yoktur"

Kıbrıs sorununa çözüm bulabilmek için yürütülen müzakere süreçlerinde, gösterilen iyi niyet ve sarf edilen çabalar karşısında Rum tarafının uzlaşmaz tutum sergileyerek silahlanma faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmasıyla birlikte Doğu Akdeniz'de gerginliğin tırmandığını belirten Başkonsolos Mendeli, "Uluslararası camiaya soruyoruz; 1960'da kurulan ortaklık devletini bozan, 2004'de Annan Planını Türkler kabul ederken reddeden, Crans-Montana'da Türkler anlaşmaya 'evet' deme noktasındayken masayı deviren kimlerdi? 1960 modeli olmadı. Annan modeli olmadı, Crans-Montana modeli olmadı. Tüm bu başarısızlıklar karşısında Rumlar hala daha 'federal temelli bir çözümü bir daha deneyelim' diyerek zamana oynamayı sürdürüyor. Ancak Kıbrıs Türk halkının kaybedeceği bir 50 yıl daha yoktur" diye konuştu.

Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmadan yana olduklarının altını çizen Mendeli, "Bunun da yolu egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı bir çözümden geçmektedir. Bu da tanınma demektir ki, bu yolda gerekli adımlar ana vatanımızla birlikte atılmaktadır. Nitekim, geçtiğimiz eylül ayındaki Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu toplantısında geçen yıl yapmış olduğu tarihi çağrıyı bu yıl da yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası camiayı KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya ve adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücünü de tarafsız davranmaya davet ederek fevkalade mesajlar vermiştir. Verilen bu mesajlarla Kıbrıs adasında huzur ve barış içerisinde yaşayacak iki devletin resmen kabul edilmesinin tek çözüm yolu olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ülkemiz, insanlık dışı ambargolara ve baskılara rağmen bugün tüm kurumları ve hukukun üstünlüğü dayalı yapısı ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak yaşamaya devam edecek ve ana vatanımız Türkiye'nin desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçlenecektir. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda KKTC ve Türk dünyasının da yüzyılı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Ay yıldızlı bayraklarımızın ülkemiz toprakları üzerinde sonsuza dek dalgalanabilmesi için haklı davamızı sonsuza dek savunmaya devam edeceğiz"

1970 öncesi karanlık dönemin Kıbrıs'ta yaşayan Türk halkı için için geride kaldığını vurgulayan Mendeli, konuşmasını şöyle tamamladı; "Cumhuriyetimizin 40. yıl dönümünü kutlarken tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, 1970'ten öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz. Rumların azınlığı olmayacağız. Devletimizden, egemenliğimizden, ana vatanımız Türkiye'den ve Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. Ay yıldızlı bayraklarımızın ülkemiz toprakları üzerinde sonsuza dek dalgalanabilmesi için haklı davamızı sonsuza dek savunmaya devam edeceğiz. Varoluş mücadelemizde bizlere ışık tutan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzerine vatanımız uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi, Kıbrıs Türk mücahitlerini ile Türk Silahlı Kuvvetlerini şükran ve minnetle yad ediyorum." - MERSİN