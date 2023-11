KKTC'nin 40'ıncı yıl dönümü Taksim Meydanı'nda kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40'ıncı kuruluş yıl dönümü Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Mehmet Zahit Uzun, İBB - AB İlişkiler Müdürü Ali Doğanay, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kıbrıs gazileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Çelenk töreninden sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

"Bugün Akdeniz'de yeni bir Türk devletinin kurulduğu gündür"

Törende konuşma gerçekleştiren KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, "Bugün Akdeniz'de yeni bir Türk devletinin kurulduğu gündür. Kıbrıs Türk halkı asırlardır sürdürdüğü Kıbrıs'taki varoluş mücadelesini 40 yıl önce bugün 15 Kasım 1985'te Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın liderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandırmıştır. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında 50 yılı aşkın süredir devam etmekte olan federasyon temelinde görüşmeler Kıbrıslı Rumların maksimalist ve uzlaşmaz tutumları nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü masadaki taraflara yönelik hatalı bir tutum izlenmektedir. Kıbrıslı Rumlara devlet, Kıbrıslı Türklere yönelik ise toplum olarak muamele yapılması bir eşitsizliği doğurmakta ve görüşmelerden bir sonuç alınması mümkün olamamaktadır. Bu nedenledir ki 2020 yılından bu yana ada da çözümün eşit, egemen, iki devlet temelinde görüşmelerle olabileceğinin politikasını gütmekteyiz. Görüşmeler tıkanmış olabilir ancak devletimiz bir eğitim ve turizm cenneti olarak gelişerek köklenmektedir. Mavi vatan Akdeniz'de özgür, bağımsız Türk devletini yaşatma iradesiyle yoluna devam etmektedir. Bu vesileyle en büyük destekçimiz olan ana vatan Türkiye'mize şükranlarımızı sunuyor, her alanda halkımıza sağladığı desteğiyle güven içerisinde ilerlemeye devam etme yönündeki kararlılığımızı bir kez daha yeniliyoruz. Bu şerefli günde cesaretiyle, dirayetiyle ve öngörüleriyle Kıbrıs Türk halkını kimliği ve hakları hususunda aydınlatan merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile bize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini armağan eden Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs'ta ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihe mal olmuş devlet adamlarımıza Kıbrıs Türk'ü ve Anadolu halkına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükran, saygı ve minnetle yad ediyoruz. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" dedi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü kutlamak üzere burada bulunuyoruz"

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Her biri Kuzey Kıbrıs davasının yiğit mücahitleri ve Mehmetçikleri olan saygıdeğer gazilerim, bugün burada ebediyete irtihal tüm şehitlerimizi yad etmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü kutlamak üzere bulunuyoruz. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını savunmak üzere her Türk gencine, her Türk vatandaşına, her birimize ayrı ayrı vazifeler düşüyor. Bugün Taksim'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir madalya olarak Beyoğlu'na, İstanbul'a taktığı adını bizzat kendisinin koyduğu İstiklal Caddesi'ndeyiz. Buradan istiklalimizin simgesi olan İstiklal Caddesi'nden Kuzey Kıbrıs Türk halkına selamlar ve saygılar gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.;

- İSTANBUL