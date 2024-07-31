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KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli Vali Pehlivan'ı Ziyaret Etti

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Mersin'deki görev süresini tamamlayan KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti. Vali Pehlivan, Mendeli'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Mersin'deki görev süresini tamamlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli'ye yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Mendeli ise görevi süresi boyunca vermiş olduğu desteklerden dolayı Vali Pehlivan'a teşekkürlerini sundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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