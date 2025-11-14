Haberler

KKTC'nin 42. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları

KKTC'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Korteji'nde Lefkoşa bölge okullarından yaklaşık 3 bin öğrenci 100'er metrelik KKTC ve Türkiye bayraklarını taşıdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Korteji düzenlendi. Korteje, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, bakanlık bürokratları ve Lefkoşa bölge okullarından ve üniversitelerinden öğrenciler katıldı. Diren Çemberi Anıtı'ndan başlayan bando eşliğindeki kortejde, Lefkoşa bölge okullarından yaklaşık 3 bin öğrenci 100'er metrelik KKTC ve Türkiye bayraklarının yanı sıra Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın resimleri taşındı. Cumhurbaşkanlığı'nda son bulan kortejin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencileri selamladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığında yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Erhürman, bu bayram vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, Atatürk'ün "Gazi Mustafa Kemal bize Cumhuriyet değerlerini bize miras bırakandır" dedi. Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ı da varoluş mücadelesine önderlik ettikleri ve ışık tuttukları için saygı ve sevgiyle anan Erhürman, çocuklara, "Neneleriniz dedeleriniz hepsi anlatıyordur; bu topraklarda varoluş mücadelesi hiç kolay verilmedi. Şehitlerimiz var, huzurlarında bişr kez daha eğiliyorum. şehit verenler insanlarımız var, göç eden insanlarımız var. Bu mücadele bir tek şey için verildi. Bu mücadele bu topraklarda sizle insan onuruna yaraşır bir hayatı sürün, barış içinde yaşayın, huzur içinde yaşayın, güven içinde yaşayın, mutlu olun ve yüzleriniz hep gülsün diye verildi. Bunu hiç unutmayın" dedi.

Çocukların ev sahibi, kendilerinin misafir olduğunu vurgulayan Erhürman, çocuklar iyi bir eğitim alsın, dünyayla buluşun, dünyaya açılsın, güven ve huzur içinde yaşasın, bu topraklara tutunsun ve çok sevsin, bu halka mensup olduğu için gurur ve onur duysun, hep mutlu yaşasın diye çalışmaya devam etme sözü verdi.

Programın tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman öğrencilerle fotoğraf çektirdi. - LEFKOŞA

