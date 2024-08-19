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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak ve Bartın'a ziyaret gerçekleştirecek

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde Zonguldak ve Bartın'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde Zonguldak ve Bartın'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında bir dizi temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretine 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 11: 35'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na varışıyla başlayacak. Büyük Şeref Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılama töreninin ardından, saat 11: 45'te Zonguldak'a hareket edecek. Zonguldak'taki programına saat 14: 30'da Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na yapacağı ziyaretle başlayacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, ardından saat 15: 15'te otelde gazilerle bir araya gelecek.

Saat 16: 00'da Zonguldak iş dünyası ile buluşacak olan Cumhurbaşkanı Tatar, burada yapılacak açılış konuşmaları, video gösterimi ve konuşmasıyla programını sürdürecek. Tatar'ın; programın ardından, saat 17: 30'da basın açıklaması yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Zonguldak'taki temaslarını tamamladıktan sonra, saat 18: 00'de Bartın'a hareket edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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