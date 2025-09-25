KKTC Anayasa Mahkemesi, Öğrencilerin Başörtüsüyle Eğitimini Düzenleyen Tüzüğü İptal Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulunun liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirdiği "Disiplin Tüzüğü", Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS), Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü'ne karşı Anayasa Mahkemesi'nde açtığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada, Başsavcı Yardımcısı Cemaliye Usanmaz ile öğretmen sendikalarını temsilen Avukatı Öncel Polili hazır bulundu. Özerdağ ve Anayasa Mahkemesi Yargıçlarının dava hakkındaki değerlendirmelerini okumasının ardından karar açıklandı.

"Okullarda uygulanacak bu düzenlemeler hakkında yasa yolu ile ilke, esas ve sınırları belirlenmeli"

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ dava hakkındaki değerlendirmesinde, değişiklik tüzüğünün anayasanın laiklik, vicdan ve din özgürlüğü ile eğitim hakkına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmadığına karar verdi. Özerdağ bu karara varırken Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesine, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu. Özerdağ, okullarda uygulanacak bu düzenlemeler hakkında öncelikle yasa yolu ile ilke, esas ve sınırlarının belirlenmesi gerektiğine karar verdi. Özerdağ, yasa ile bu ilke ve esaslar belirlenmeden "Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Sınırlandırılması" kapsamında Bakanlar Kurulu'nun tüzük yapma yetkisi bulunmadığını söyledi.

"Tüzük, Bakanlar Kurulu tarafından Anayasal yetki sınırı aşılarak yapıldı"

Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Gülden Çiftçioğlu da tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından Anayasal yetki sınırı aşılarak yapıldığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi: "Düzenleme, meclis yoluyla yasa aracılığıyla yapılmalı"

Anayasa Mahkemesi, laiklik, eğitim hakkı ve eşitlik yönünden yaptığı değerlendirmede, Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü'nün oy çokluğu ile Anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. Yürütmenin yetkisi ile temel hak ve özgürlüklerin yasayla sınırlandırılması yetkisi açısından ise Anayasa'ya aykırı olduğu oy çokluğuyla karar verilen tüzük, bu gerekçeyle iptal edildi. Mahkeme Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü'nün içeriğini laikliğe, din ve vicdan özgürlüğü ile eğitim ve öğrenim haklarına aykırı bulmadı, ancak düzenlemenin meclis yoluyla yasa aracılığıyla yapılması gerektiğine hükmetti. - LEFKOŞA