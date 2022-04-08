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Kızların saç başa kavgası erkek arkadaşları tarafından böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Atilla Özer - Yerel
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Kızların saç başa kavgası erkek arkadaşları tarafından böyle görüntülendiDENİZLİ Denizli'de sokak ortasında karşılaşan iki genç kız, saç saça baş başa kavga etti.

Kızların saç başa kavgası erkek arkadaşları tarafından böyle görüntülendi

DENİZLİ Denizli'de sokak ortasında karşılaşan iki genç kız, saç saça baş başa kavga etti. Yaşananlara tanık olan erkek arkadaşlarından birisi kavgayı ayırmak isterken, diğeri ise kayda alıp sosyal medyada yayımladı.

Olay, öğle saatlerinde Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; daha önceden tartışmalar yaşanan iki genç kız, sokak ortasında karşılaşınca aralarında sözlü yeniden sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmaların hakarete dönüşmesiyle birlikte, iki genç kız bir anda birbirlerine girdi. Kızların saçlarını çekip, tekme atarak birbirlerine vurmasıyla başlayan arbede bir anda sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü.

Ayırmak isteyenlere tepki gösterdi

İki genç kızın sokak ortasında birbirini sürükleyerek devam eden kavgasını, çevredekiler film seyreder gibi izledi. Kızların kavgasına tanık olan erkek arkadaşlarından birisi, kavgayı sonlandırmak için büyük mücadele etti. Kızların diğer bir arkadaşları ise yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bununla da yetinmeyen genç, kavgayı ayırmaya çalışanlara "Çekilin, çekilin" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de müdahalesiyle sona eren kavganın ardından, arbedenin tarafı olan kızlar bölgeden uzaklaştı.

Yaşananları cep telefonuyla kayıt altına alan ve davranışının olumsuzluğundan bihaber olan genç, kızların saç saça baş başa kavga ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kızların saç başa kavgası erkek arkadaşları tarafından böyle görüntülendi

Kızların saç başa kavgası erkek arkadaşları tarafından böyle görüntülendi

Kızların saç başa kavgası erkek arkadaşları tarafından böyle görüntülendi

Kızların saç başa kavgası erkek arkadaşları tarafından böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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