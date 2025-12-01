Haberler

Kızıltepe'deki Aile Cinayeti ve Asılsız Haberler

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte evlerinde öldürülen Mehmet Kaya'nın ağabeyi, asılsız haberlerin ailelerine büyük acı verdiğini belirtti. Soruşturma devam ederken, aile yakınları medyadaki spekülasyonlardan şikayetçi.

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde eşi ve çocuğuyla birlikte evlerinde öldürülmüş halde bulunan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, "asılsız haberlerin kendilerini çok üzdüğünü" belirtti.

Cinayete kurban giden ailenin yakınları, avukatları Nurullah Öner ve Seher Acay ile birlikte, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaya ilişkin bilgi aldı.

Ağabey Sadık Kaya, binadan ayrılırken ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "rencide olmaya başladıklarını" söyleyerek, şunları kaydetti:

"Asılsız ifadeler, asılsız haberler bizi çok üzdü. Bize çok ağır bedeller ödetiyor. Acımız hala büyük. Her gün aynı acıyı yaşatmayın bize. Biz temiz bir aileyiz, düşmanımız yok, borcumuz yok, harcımız yok. Kardeşim ve eşi üniversite okumuş insanlar. Bizi bilen biliyor. Yıllarca esnaflık yapan insanlarız. Çevrede tanınan insanlarız. Medyada yapılan asılsız haberler bizi ve ailemizi karalamaya başladı. Acı üstüne bir daha acı ekleniyor. Dosya hakkında zaten gizlilik kararı var. Bize bile bilgi verilmiyor. Gerektiği zaman gerektiği yerde bilgi verilecek."

Sadık Kaya, soru üzerine, tutuklanan M.C'nin babasını küçüklüğünden beri tanıdığını bildirdi.

Ailenin avukatı Nurallah Öner de dosyada gizlilik kararı bulunduğuna işaret etti.

Olayın geçmişi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da Mehmet ve Berna Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunmuştu.

Olaya ilişkin soruşturmada ailenin komşuları M.C. "kasten öldürme", V.E. ile B.K. ise "delil karartma" suçlamalarından tutuklanmış; M.C'nin kız arkadaşı B.S. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Komşu M.C'de, cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirilmişti.

Kaynak: ANKA / Yerel
