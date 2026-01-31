Haberler

Kızıltepe'de 7'nci Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 76 yaşındaki Türkiye Tunç, bir binanın 7. katındaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bir binanın 7'nci katından düşen Türkiye Tunç, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Türkiye Tunç, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bir binanın 7'nci katındaki balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
