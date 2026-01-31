Kızıltepe'de 7'nci Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bir binanın 7'nci katından düşen Türkiye Tunç, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki Türkiye Tunç, Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bir binanın 7'nci katındaki balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tunç'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.