Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesine teslim edilen kızılkuyruk ve çulluk, yapılan müdahale ve bakımın ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesine teslim edilen kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı.

Cama çarparak hafif yaralanan kızılkuyruk, duyarlı vatandaşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubes, ekipleri teslim edildi. Yapılan ilk müdahalesi ve bakımının ardından, kızılkuyruk yeniden özgür doğasına kavuştu. Bu arada Erzurum merkezde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan çullukta muayenesinşn ardından bakım beslemeleri yapılarak doğal yaşam alanına salındı. - ERZURUM