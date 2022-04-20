Kızılırmak'ta ölen yavrularını arayan köpekler görenleri duygulandırdı - Haberler

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Kızılırmak'ta ölen yavrularını arayan köpekler görenleri duygulandırdı

İhlas Haber Ajansı - Volkan Kaplan - Yerel
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Kızılırmak'ta ölen yavrularını arayan köpekler görenleri duygulandırdı Sivas'ta Kızılırmak nehrinde ölen yavrularını arayan anne köpekler, görenleri duygulandırdı.

SİVAS (İHA) - Kızılırmak'ta ölen yavrularını arayan köpekler görenleri duygulandırdı

SİVAS - Sivas'ta Kızılırmak nehrinde ölen yavrularını arayan anne köpekler, görenleri duygulandırdı.

Sivas'ta anne köpeklerin nehirde ölen yavrularını araması görenleri duygulandırdı. Ölen yavruları nehre atılan anne köpekler, yavrularını bulmak için kendilerini tehlikeye atarak Kızılırmak'ın coşkun akan suyuna girdiler. Uzun süre nehirde yavrularını aradılar. Köpeklerden biri bulduğu ölü bir yavrunun kendi yavrusu olmadığını anlayınca kendi yavrularını aramaya devam etti. Erdoğan Önemlibıçak izleyenleri duygulandıran bu anları cep telefonu ile kaydetti.

İki farklı köpeğin ölen yavrularının sahipleri tarafından nehre atıldığı annelerinin ise atılan yavrularından vazgeçemedikleri görüldü.

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Yerel

Sivas, Yerel, Haberler

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