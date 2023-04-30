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Kızılelma ve Solotürk birlikte uçtu

Kızılelma ve Solotürk birlikte uçtu

Yerel Haberler

Kızılelma ve Solotürk birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.

Kızılelma ve Solotürk birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Sizlere Büyük ve Güçlü Türkiye'yi seyrettirmek istiyoruz. Bir yanda gökyüzünde imkansızı başaran Kahraman Türk Pilotu'nun eseri SOLOTÜRK. Diğer yanda Türk mühendislerinin güçlü yarınlarımıza imzasını attığı Kızılelma! Bu kol uçuşu da bir ilk! Güçlüyüz, gururluyuz!" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Kızılelma Yerel Haberler

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