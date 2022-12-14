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Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Yerel Haberler

Milli ve insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sevindiren haber geldi.

Milli ve insansız savaş uçağı Kızılelma'dan sevindiren haber geldi. Kısa süre önce taksi ve koşu testini başarıyla tamamlayan Kızılelma ilk kez havalandı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma ilk kez havalandı. Kızelma'nın havalandığı anları sosyal medyadan paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

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