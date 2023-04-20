Kızıldağ Geçidi'nde kar yağışı
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Kızıldağ Geçidi'nde kar yağışı Sivas Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oldu.
Kızıldağ Geçidi'nde kar yağışı
SİVAS - Sivas Erzincan karayolu üzerinde bulunan Kızıldağ geçidinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas'ta sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında yağan kar görenleri şaşırttı. Sivas Erzincan Karayolu üzerinde bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde etkili olan kar yağışı sonrası etraf adeta beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte sürücüler dikkatli seyretti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Yerel