Kızılcapınar Camii'nin çevre düzenlemesi tamamlandı

Aydın'ın Germencik ilçesi Kızılcapınar Camii'nin çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. İlçe müftülüğü ve vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda cami çevresi daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuştu.

Germencik'teki Kızılcapınar Camii çevresinde yürütülen bahçe düzenleme çalışmaları tamamlanırken, ortaya çıkan görüntü cami çevresine ayrı bir güzellik kattı. Germencik Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çalışmaların ilçe müftülüğünün koordinasyonunda ve vatandaşların destekleriyle hayata geçirildiği ifade edilirken, imece usulüyle gerçekleştirilen çevre düzenlemesinin birlik ve beraberlik örneği sergilediği vurgulandı. Öte yandan çalışmalara katkı sunan vatandaşlara teşekkür edilirken, dayanışma kültürüyle tamamlanan düzenleme çalışmasının cami çevresinin hem daha düzenli hem de daha kullanışlı hale gelmesini sağladığı kaydedildi. - AYDIN