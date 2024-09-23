Kızılcaköy Mahallesi'nde Çöp Tepkisi: Duyarsız Vatandaşlar Sorun Oluyor

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi yolu üzerine duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Düğün salonu işletmecilerinin gözdesi haline gelen Kızılcaköy Mahallesi 5008 Sokak'ta 10'dan fazla düğün salonu bulunuyor. Kına, düğün, nişan ve sünnet gibi çeşitli cemiyetler nedeniyle bu bölgede özellikle akşam saatlerinde araç yoğunluğu oluşup trafik durma noktasına gelirken, yolu kullanan araçlardan çevreye atılan çöpler mahallede görüntü kirliliği oluşturuyor. Yolda bulunan çöp konteynerlerine rağmen, bazı vatandaşların çöplerini yola atması mahalle sakinlerinin tepkisine yol açıyor. Mahalle sakinleri, yola atılan çöplerin hem görüntü hem de sağlık açısından büyük sorun teşkil ettiğini belirterek çevreye duyarlı davranılarak çöplerin yerlere değil çöp konteynerlerine atılmasını istiyor. - AYDIN