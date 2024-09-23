Üye Girişi
Haberler

Kızılcaköy Mahallesi'nde Çöp Tepkisi: Duyarsız Vatandaşlar Sorun Oluyor

Kızılcaköy Mahallesi'nde Çöp Tepkisi: Duyarsız Vatandaşlar Sorun Oluyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kızılcaköy Mahallesi'nde düğün salonları çevresinde artan araç yoğunluğu ve bazı vatandaşların çöplerini yola atması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Yerel halk, çevre temizliğine duyarsız davrananlara dikkat çekerek, çöplerin çöp konteynerlerine atılmasını talep ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi yolu üzerine duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler mahalle sakinlerinin tepkisini çekti.

Düğün salonu işletmecilerinin gözdesi haline gelen Kızılcaköy Mahallesi 5008 Sokak'ta 10'dan fazla düğün salonu bulunuyor. Kına, düğün, nişan ve sünnet gibi çeşitli cemiyetler nedeniyle bu bölgede özellikle akşam saatlerinde araç yoğunluğu oluşup trafik durma noktasına gelirken, yolu kullanan araçlardan çevreye atılan çöpler mahallede görüntü kirliliği oluşturuyor. Yolda bulunan çöp konteynerlerine rağmen, bazı vatandaşların çöplerini yola atması mahalle sakinlerinin tepkisine yol açıyor. Mahalle sakinleri, yola atılan çöplerin hem görüntü hem de sağlık açısından büyük sorun teşkil ettiğini belirterek çevreye duyarlı davranılarak çöplerin yerlere değil çöp konteynerlerine atılmasını istiyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler 3-sayfa trafik Çevre Yerel Yaşam

Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde

Anket yapıldı, aradaki farkı görenler büyük şaşkınlık içerisinde
Bursa'da eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti

Eğitim uçağı düştü! 2 pilot hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });