Kızılcaköy'de Beyaz Seferberlik
Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kızılcaköy, yapılan badana çalışmalarıyla bembeyaz bir görünüme kavuştu. Mahalle sakinlerinin de katkıda bulunduğu etkinlikte köylü kadınlar, evler ve kıraathaneleri beyaza boyadı.
Aydın Efeler İlçesi'ne bağlı Kızılcaköy, baştan aşağıya badanalandı. Kızılcaköy yeni görünümüyle bembeyaz oldu.
Mahalle sakinlerinin de katıldığı etkinlikte köylü kadınlar fırçaları ellerine alarak başta köy meydanındaki kıraathaneler olmak üzere evler beyaza boyandı. Her hafta sonu üretici pazarının kurulduğu köy yeni haliyle adeta cazibe merkezi oldu. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel