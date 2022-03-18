Kızılay yaşlıları unutmadı

SARIGÖL, MANİSA (İHA) - Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Kızılay Şubesi tarafından ilçedeki 65 yaş üstü vatandaşlar ziyaret edilerek karanfil hediye edildi. Yaşlılar Haftasını kutlayan Kızılay ekipleri 100 adet karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Kızılay Şubesi tarafından ilçede 65 yaş ve üzeri vatandaşları ziyaret ederek karanfil hediye ederken, Yaşlılar Haftasını kutladı.

Sarıgöl Kızılay Şube Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Yaşlılar bizim için değerlidir. Yaşlılar Haftası nedeniyle onların yanında olduğumuzu hissettirmek için karanfil hediye ettik. Çok mutlu oldular." diyerek etkinlik kapsamında 100 adet karanfil dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. - MANİSA