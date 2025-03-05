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Kızılay ve DAİMFED Ortak Yardım Projeleri Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

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Kızılay 1. Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı, DAİMFED'i ziyaret ederek ortak yardım projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Saygılı, Kızılay'ın yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerinde DAİMFED'in desteğini vurguladı.

Kızılay 1. Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı, DAİMFED ile ortak yardım projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Saygılı, gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında Kızılay'ın olduğu her noktada DAİMFED'in yanlarında olduğunu belirterek teşekkür etti.

Kızılay 1. Genel Başkan Vekili Ramazan Saygılı ve beraberindeki heyet, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED)'i ziyaret etti. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, DAİMFED ve Kızılay arasındaki yardım projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu, federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

"Kızılay'ın olduğu her noktada DAİMFED yanımızda oldu"

DAİMFED ile Türk Kızılay'ının her türlü yardım projelerinde birlikte hareket ettiklerini ifade eden Saygılı, "Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışında Kızılay'ın olduğu her noktada DAİMFED yanımızda oldu. DAİMFED'in sektörü 11 vilayette tek çatı altında toplaması ve genel merkezini Adana seçmesi bizi ayrıca memnun etmiştir. Yeni yönetime, komisyon başkanlarına ve şube başkanlarına, özellikle de üniversitedeki gençlik yapılanmalarında görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Kızılay Türkiye'nin gözbebeği"

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise burada yaptığı konuşmada, "Kızılay gibi köklü bir kuruluşta Adana'dan yetişmiş Ramazan Saygılı'nın 1. Genel Başkan Vekilliğine atanması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Kızılay'ı öncü olarak görüp bulunduğu yerde olmaktan gurur duyuyoruz. Kızılay, Türkiye'nin gözbebeğidir. Yönetim kurulu üyelerimiz adına Saygılı'ya teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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