Kızılay Sosyal Market ile depremzedelerin yanında

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da Kızılay depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Asrın felaketinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da Kızılay depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Sosyal Market ile tüm ihtiyaçlar giderilirken, kent genelinde günlük 400 bin kişiye yemek dağıtımı da yapılıyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da depremzedelerin yaralarının sarılması için devlet tüm imkanları ile seferber olurken, Türk Kızılay da ilk andan itibaren sahada vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde yer alan Sosyal Market'te bu süreçte depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına Kızılay koordinesinde sosyal market olarak hizmete başladı. Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz, depremin ilk gününden itibaren oluşturulan koordinasyon merkezinde iş bölümü yapılarak koordineli ve planlı bir şekilde yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kızılay olarak vatandaşların beslenme ve gıda yardımı ihtiyacının karşılanması adına depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını belirten Korkmaz, "Deprem günü ilimizde MAŞTİ ve MOTAŞ'da kurulan merkezde 3 öğün sıcak yemek dağıtımına başladık. Aynı zamanda lojistik depolarımızdan acil kullanım malzemeleri kıyafet, battaniye ve hijyen malzemelerinin dağıtımına da başlanıldı. Bu faaliyetlerimiz ilimizde hizmet merkezi ve hizmet çeşitliliği olarak her gün artarak ve katlanarak yürütülmüştür" dedi.

Geride kalan 90 günde Malatya'da günde ortalama 400 binin üzerinde yemek dağıtımı yaptıklarını ve bununda şuana kadar toplamda yaklaşık 40 milyon öğün sıcak yemek olduğunu aktaran Korkmaz, "Aynı zamanda ilimizde belediyelerimizin de destekleri ile sosyal marketler açılarak vatandaşlarımızın kuru gıda hijyen malzemeleri ihtiyaçlarını gelip temin edecekleri merkezler haline getirilmiştir. Bu marketlerimizde şu ana kadar 104 bin 208 vatandaşımıza destek sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Sosyal markete gelemeyen vatandaşların ihtiyaçlarını da gönüllü ekipler ile kendilerine ulaştırdıklarını da belirten Korkmaz, "Şu anda bulunduğumuz Yeşilyurt Sosyal Market, Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde kuruldu. Bu konuda her türlü desteği sağlayarak faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesi için bütün imkanları seferber eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a ve yardımcılarına teşekkür ediyorum. Ayrıca il genelinde Kızılay'ımızın faaliyetlerine katkı sağlayan tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Kızılay'a maddi ve manevi yardımlarını ulaştıran bağışçılara minnettar olduklarını da ifade eden Korkmaz, "Son olarak felaketin ilk saatlerinden itibaren ailesini ve çocuklarını bir kenara bırakarak büyük bir özveri ve fedakarlıkla sahada bugüne kadar hiçbir karşılık beklemeden yardım faaliyetlerini yürüten gönüllülerimiz ve Kızılay'ımızın fedakar çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu. - MALATYA