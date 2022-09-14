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Kızılay şehidi adına lokma dağıtıldı

Yerel Haberler

Kızılay şehidi adına lokma dağıtıldı

DÜZCE (İHA) – Suriye'de 2 yıl önce yardım faaliyetlerine katılmak için bölgeye seyir halindeyken terör saldırısında şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın yıldönümünde Suriye genelinde lokma dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) – Suriye'de 2 yıl önce yardım faaliyetlerine katılmak için bölgeye seyir halindeyken terör saldırısında şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın yıldönümünde Suriye genelinde lokma dağıtıldı.

Suriye'de 2 yıl önce teröristlerce yapılan hain saldırı sonrasında şehit olan Düzceli Mehmet Arif Kıdıman'ın şehadet yıldönümü dolayısı ile lokma dağıtıldı. Türk Kızılay ekiplerince hazırlanan lokmalar Suriye genelinde bulunan tüm yetimhanelerde, okullarda ve kamplarda dağıtıldı. Şehit Mehmet Akif Kıdıman köyünde ve bazı bölgelerde de mevkidi şerifler okutularak şehitler için dualar edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Suriye Yerel Haberler

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