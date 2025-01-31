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Kızılay, Muş'ta Soğuk Kış Günlerinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Kızılay, Muş'ta Soğuk Kış Günlerinde İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor
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Kızılay Muş Şube Başkanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde kapı kapı dolaşarak erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Şube Başkanı Faik Aktaş, yardım çalışmalarının süreceğini ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Kızılay Muş Şube Başkanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde kapı kapı dolaşarak erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Kent genelinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında, dar gelirli ailelere temel gıda maddelerinden oluşan koliler ulaştırılırken, Kızılay gönüllüleri de vatandaşlarla yakından ilgilenerek onların taleplerini dinledi. Zor hava şartlarına rağmen yardımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Aktaş, "Kızılay olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı bir görev değil, insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Soğuk kış günlerinde, hiçbir ailemizin mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gönüllülerimizle birlikte kapı kapı dolaşarak hazırladığımız erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Bizler, dayanışmanın ve yardımlaşmanın toplumumuzu güçlü kılan en önemli değerler olduğuna inanıyoruz. Kızılay, her zaman zor durumda olanların yanında olmaya devam edecek. Bu süreçte bizlere destek olan tüm hayırseverlere ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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