Kızılay mobil kan aracı Hakkari'de Türk Kızılay mobil kan bağış aracı Hakkari'de kan almaya başladı. Türk Kızılay mobil kan bağış aracı Hakkari'de kan almaya başladı. Türk Kızılay mobil kan aracı belediye karşısında bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde kan bağışı almaya başladı. Vatandaşlar kan bağışında bulunmak için Kızılay aracına akın etti. Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, "Kan bağışçılarımız, mobil kan bağışı aracımız 5-6 Temmuz günlerinde Hakkari Belediye karşısındaki SGK önünde bulunacak. Sizleri kan bağışına bekliyoruz. Hastalık ve acil durumlarda kan herkese lazım. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç" dedi. - HAKKARİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Sosyal Güvenlik Kurumu Hakkari Kızılay Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kızılay mobil kan aracı Hakkari'de - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.