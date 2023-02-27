Kızılay: 'Kızılay Çadır-Tekstil Grubu ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır'

Türk Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Kızılay Çadır-Tekstil Grubu'nun asli görevinin Kızılay Derneği'nin 'barınmaya destek' fonksiyonu gereği çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmak olduğu belirtilerek, "Bu sorumluğunun ardından ise ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılayı, gündemde yer alan çadır ve konserve satışı konuları hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada; Kızılay Derneği, Kızılay Çadır-Tekstil Grubu ve Kızılay Lojistik Grubu'nun ayrımına değinilirken, öte yandan Kızılay Lojistik Grubu'nun öncelikle Kızılay Derneği'nin saha operasyonlarını yürütmek ve ihtiyacı doğrultusunda Kızılay Derneği'ne gıda maddeleri temin etmekle yükümlü olduğu, ardından da diğer talep eden kurum ve kuruluşlara hizmet ürettiği bildirildi.

"Kızılay Derneği, kendisine bağışlanan her bir kuruşu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır"

Kızılay Derneği'nin insani yardım operasyonlarına odaklı olduğu, Kızılay Yatırım Grubu'nun da bu operasyonların finansmanını sağlamak üzere uzmanlaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde yaşanan gelişmeler ve ortaya atılan iddialar, bu dönüşümü bilmemekten kaynaklanmaktadır. Kızılay Derneği, kendisine bağışlanan her bir kuruşu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu bağışlarla insani yardım malzemesi tedarikini ise bu alanda uzmanlaşmış Kızılay Yatırım Grubu üzerinden yapılmaktadır. Böylelikle daha fazla insana ulaşma imkanına ve sistemin sürdürülebilirliği imkanına kavuşmaktadır."

"Kızılay Çadır-Tekstil Grubu ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır"

Açıklamada, Kızılay Çadır-Tekstil Grubu'nun asli görevinin Kızılay Derneği'nin 'barınmaya destek' fonksiyonu gereği çadır stoklarını hep aynı miktarda tutmak olduğu ifade edilerek, "Bu sorumluğunun ardından ise ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, bakanlıklar, STK'lar sayılabilir. Çadır-Tekstil Grubu, bu süreçten ürettiği tüm değeri Kızılay Derneği'ne aktarmakta ve bu girdi insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır" bilgilerine yer verildi.

"Kızılay Lojistik Grubu öncelikle Kızılay Derneği'nin ihtiyacı doğrultusunda Kızılay Derneği'ne gıda maddeleri temin etmekle yükümlüdür"

Kızılay Lojistik Grubu'nun ise afet, insani yardım, savaş lojistiğinde uzmanlaşmış uluslararası insani yardım sektörünün en büyük lojistik firmalarından biri olduğu bildirilirken, şu ifadeler kaydedildi:

"Bu grup, aynı Çadır-Tekstil Grubu'nda olduğu gibi öncelikle Kızılay Derneği'nin saha operasyonlarını yürütmek ve ihtiyacı doğrultusunda Kızılay Derneği'ne gıda maddeleri temin etmekle yükümlüdür. Bu çalışmasının ardından da diğer talep edenlere hizmet üretmektedir. Hazır gıda, kuru gıda, hijyen setleri, mutfak setleri gibi insani yardım malzemelerini BM, STK vb.lerine tedarik ederken, ürettiği tüm değeri yine Kızılay Derneği'ne aktarmaktadır. Aynı şekilde, Kızılay Sistem Yapı Grubu da öncelik 'Kızılay Derneği'nde' olmak üzere talep eden tüm kurum ve kuruluşlara 'yerleşim sistemleri' yapan bir şirkettir. Bu şirket de ürettiği değerin tamamını Kızılay'a aktarmaktadır. Kamuoyunun bir süredir tartıştığı başlıklar Kızılay Derneği'yle ilgili değil, Kızılay iştirakleriyle, onlardan hizmet talep eden kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişkilerdir."

Öte yandan Kızılay Derneği'nin, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirmek için var gücüyle sahada olduğu da hatırlatılırken, 5 bin Kızılay personeli ile 10 il 65 ilçe 834 noktada paydaşları ile birlikte yaklaşık 2,5 milyon vatandaşa üç öğün ücretsiz beslenme hizmeti sunduğu, Kızılay Lojistik'in de tüm bu dev operasyona destek verdiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel