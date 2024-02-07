Kızılay Kilis Şubesi Depremzedelere Psikososyal Destek Hizmeti Verdi

Kızılay Kilis Şube Başkanlığı tarafından, 6 Şubat depreminden dolayı aileleriyle konteyner kentte kalan çocuklara yönelik 10 bin depremzedeye psikososyal destek hizmeti verirdi.

Türk Kızılay'ı Kilis Şubesi tarafından, konteyner kentte kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Kızılay personelleri, depremin yıl dönümü dolayısıyla kent merkezinde kurulan geçici barınma merkezlerindeki çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler verildi. Asrın felaketinde yakınları ve evlerini kaybeden 10 depremzedeye psikososyal destek hizmeti sunarken, 350 bin depremzedeye de temel ihtiyaç malzemeleriyle desteklerde bulunuldu.

"Hava çok soğuktu ve ihtiyacımız olan gıdayı bulmakta zorlanıyorduk"

Depremde hasar alan illerden biri olan Kilis için anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirten Türk Kızılay'ı Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, " Depremden hemen sonra gönüllü arkadaşlarımızla irtibata geçerek çok kısa sürede belirlemiş olduğumuz alanda toplandık. Hava çok soğuktu ve ihtiyacımız olan gıdayı bulmakta zorlanıyorduk. Kilisin yardımsever esnafları hemen bizlere el uzattı ve istediğimiz gıdaları bizlere verince bizlerde ihtiyaç sahiplerine götürdük. Güneş doğmaya yakın hemen arkadaşlarla yemekhanelere giderek belirlemiş olduğumuz ekip arkadaşlarımızla süreci hızlandırmaya başladık" dedi.

"Eşi benzeri görülmemiş nüfus göçü oluştu"

6 Şubatta yaşanan depremde Kilis'e yakın illerdeki afetzedelerin yerleştiğini ve İl nüfusunun 3 katı kadar arttığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Depremde yakınlarını ve evlerini kaybeden afetzedeler Kilis'e yerleşti. Bu rakam yaklaşık 350 bin sayılarına ulaştı. Ekip arkadaşlarımız kent genelindeki nüfus artışının farkında oldukları için giyecek, yiyecek, ısınma gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelenin fazlasını yaparak destek sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Faydalanıcıya nefes egzersizi verirken elimin titrediğini gördüm"

Depremde evlerini bırakarak kendi ve yakınlarının can sağlığı için koşarak evden çıkan vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken elinin titrediğini dile getiren Psikososyal Destek Uzmanı Dilara Kızıl," Depremden hemen sonra çantamı hazırlayıp dışarıya çıktım. Üzerimde Kızılay'a ait mont vardı ve vatandaşlar bana geliyordu. Benimle konuşan komşumun çok korktuğunu gördüm ve hemen sakinleştirmek için nefes egzersizi yapmam gerekiyordu. Birinci dakikadan sonra karşımdaki kişinin nefes alış verişi ve vücudundaki titreme düzelmişti ama elini tuttuğumum faydalanıcının altında kendi elimin titrediğini fark ettim çünkü ben de çok korkmuştum. Daha sonra Kızılay ailesi olarak belirlenen adreste toplandık ve hemen diğer vatandaşlara ulaşmaya başladık ve depremin ilk günü çok zordu. Depremzedeler için kente gelen diğer kurumlarla birlikte yaklaşık 10 bin vatandaşın yaralarını sarmaya çalıştık ve uzun süre onların yanında olduk" diye konuştu. - KİLİS