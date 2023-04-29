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Kızılay kan bağış tırı Bingöl'de

Kızılay kan bağış tırı Bingöl'de

Yerel Haberler

Kızılay, bölgedeki kan stoku seviyesini yükseltmek, hastalara umut olmak için Bingöl'de bugün itibarıyla 21 Mayıs 2023 tarihine kadar kan bağışı alacak.

Kızılay, bölgedeki kan stoku seviyesini yükseltmek, hastalara umut olmak için Bingöl'de bugün itibarıyla 21 Mayıs 2023 tarihine kadar kan bağışı alacak.

Kızılay'ın Diyarbakır'a bağlı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezinden Bingöl'e gelen kan bağış tırı, Genç Caddesi Türk Telekom İl Müdürlüğünün önünde kurularak azalan kan stokları nedeniyle destekçilerinden kan bağışı alacak. Yoldan geçen vatandaşlara kan bağışı çağrısı yapılırken, Dr. Zaid Rezaq, "Şu an ülkenin genelinde kan stoklarında bir sıkıntımız var. Hastanelere kan yetişemiyor. Bu yüzden bütün vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay Bingöl Yerel Haberler

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