Kızılay Kadın Kolları üyeleri bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları üyeleri, Ramazan Bayramı öncesi köylerde ziyaret ettikleri çocuklara hem bayram hediyesi dağıttı hem de çocukların saçlarını kestirdi.

Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Ramazan Bayramı öncesi köylerde yaşayan çocuklara bayram sevinci yaşatmak için yollara düştü. Ağrı'nın merkeze bağlı Badilli köyüne giden gönüllüler, köyde yaşayan ve pandemi sonrası bir arada yaşanacak ilk bayram öncesi sürpriz yaparak, kuaförleri çocukların ayağına getirip saç kesimlerinin yapılmasını sağladı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, ilk defa köylerinde yapılan bu etkinlikle heyecanla sıralarını bekledi.

Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları gönüllülerinden Öznur Bakır, düzenledikleri bu etkinlik sayesinde çocukların yüzlerinde oluşan tebessümün kendilerini daha çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Ağrı merkeze 18 kilometre uzaklıkta olan Badilli köyüne çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmaya geldik. Bugün saç kesimleri yaptık, çocukların saçlarını düzleştirip maşa yaptık. Merkeze uzaklıklarından kaynaklı olarak kuaför ve berbere ulaşımları sıkıntılı olduğu için saçlarını kestiremeyen çocuklar, ilk defa köylerinde böyle bir etkinlikle karşı karşıyalar. Bizler de onların sevincine ortak oluyoruz. İyi bayramlar diliyorum" dedi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel