Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu

Kızılay'ın Kadın Gönüllüleri Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Kızılay'ın Kadın Gönüllüleri Ağrı'da İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Doğubayazıt'ta Kızılay'ın kadın gönüllüleri, zor ekonomik koşullarda yaşayan ailelere gıda, ev eşyası ve giyim malzemeleri dağıtarak onların yaşam standartlarını iyileştiriyor.

Ağrı Doğubayazıt ilçesinde Kızılay'ın kadın gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak gıda, ev eşyası ve giyim malzemeleri dağıtarak onların yüzlerini güldürüyor.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, onların yanında farklı meslek dallarından vatandaşlar ve öğrencilerden oluşan gönüllülerin değerli katkılarıyla, ilçe genelinde zor ekonomik koşullarda yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan aileleri dikkatle tespit ediyor.

Yapılan titiz çalışmalar ile toplumun her kesiminden bireylerin bir araya gelerek oluşturduğu bu dayanışma ağı sayesinde daha geniş bir etki alanına ulaşıyor. Özellikle kadın gönüllülerin bu süreçte öne çıkarak aktif bir şekilde rol alması, yardımlaşma ve paylaşma ruhunu daha da güçlendiren önemli bir unsur haline geliyor.

Kızılay, kış mevsimi boyunca süregelen yardımları ile ihtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmek adına ücretsiz olarak gıda kolileri, temel ev eşyaları ve giyim malzemeleri dağıtarak onları yalnız bırakmıyor. Hayata geçirilen bu destek çalışmaları, soğuk günlerde yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda imkanları kısıtlı olan bireylerin yüzlerinde umut ve mutluluk dolu bir tebessüm oluşturmayı başarıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Putin, Çernobil'i böyle vurdu! İşte ilk görüntüler
img

Çin'in son hamlesi Trump'ı çok kızdıracak
img

Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart

Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı hareket
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.