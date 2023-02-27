Kızılay'ın afetzedelere sağladığı destek rakamlarla açıklandı

Türk Kızılay Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, afet bölgesinden Afyonkarahisar'a gelen ve bin 849 aileden oluşan yaklaşık 11 bin kişiye 81 bin 980 parça tekstil, 527 bin 700 TL nakdi yardım ve 159 bin 800 TL alışveriş çeki desteği verildiği kaydedildi.

Türk Kızılay Afyonkarahisar İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, afet bölgesinden Afyonkarahisar'a gelen ve bin 849 aileden oluşan yaklaşık 11 bin kişiye 81 bin 980 parça tekstil, 527 bin 700 TL nakdi yardım ve 159 bin 800 TL alışveriş çeki desteği verildiği kaydedildi.

Afet bölgesine Afyonkarahisar'dan yapılan yardımlarla birlikte, bölgeden kente gelen afetzedeler için sağlanan destekler ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesinden gelip ilimizden geçenlere TCDD tren istasyonunda günlük 200 kişi yemek, AFAD depremzede karşılama bölümünde günlük 400 kumanya ve yemek, otogarda aktarma yapılan depremzedelere düzenli yemek, evde kalan depremzedeler için kuru gıda hijyen malzemesi desteği sağlandı. Ayrıca ilimize gelen bin 849 aileye yani 11 bin kişiye 81 bin 980 parça tekstil, 527 bin 700 TL nakdi yardım, 159 bin 800 TL alışveriş çeki desteği verilmiştir. Afet bölgesi çalışmalarımız İl merkezi Başkanlığımız ve 8 ilçe temsilciliğimiz ile aralıksız olarak sürmektedir. Gazlıgöl depomuzda bulunan bin 20 çadır AFAD organizasyonunda hızla bölgeye sevk edilmiştir. Bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada var gücümüz ile milletimiz ve devletimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR