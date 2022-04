Kızılay ile Şeker-İş 'ten gıda israfına karşı iş birliği

Kızılay ile Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) arasında gıda israfına dikkat çekmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği kapsamında Şeker-İş'in tesislerinde konumlandırılan kumbaralarda biriken bağışlar Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olacak.

Kızılay ile Şeker-İş, gıda israfına dikkat çeken sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında farkındalık oluşturması amacıyla Şeker-İş'in tesislerinde konumlandırılan kumbaralarda biriken bağışlar Kızılay aşevlerinde sıcak yemek olacak. Kızılay ile Şeker-İş arasında gerçekleştirilen iş birliği sonucu hem ihtiyaç sahiplerine yardımlar artacak hem de gıda israfına dikkat çekilecek. "İsraf Etme, Bereketi Yok Etme" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyanın protokol imza töreni Şeker-İş'in genel merkez binasında gerçekleşti.

"Hepimiz 1 yılda 93 kilogram gıda israfında bulunuyoruz"

Törende konuşan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Türkiye'de kişi başına düşen gıda israfının yılda 93 kilogram olduğunu aktararak "Hepimiz 1 yılda 93 kilogram gıda israfında bulunuyoruz. Bu sadece gıda israfı. Diğer israfı da ortaya koyduğumuzda durum pek iç açıcı değil. Bu çalışma inşallah israfla mücadele de yapılan çalışmalara katkı sağlayacak. ve olumlu bir algı oluşturacak ve dikkat çekecek. Biz Kızılay olarak 573'den fazla şube ve temsilciliğimizle AŞ evlerimizle ve mobil ikram araçlarımızla bu konuya dikkat çekeceğiz" dedi.

Şeker İş Genel Başkanı Gök, Kızılay ile Şeker -İş arasında gerçekleştirilen proje hakkında bilgilendirmede bulundu. Türk Kızılay'ı ile ilk kez ortak bir projeyle gündeme gelmenin de ayrı bir heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Gök, "Tarihten bugüne dayanışma kültürümüzün ve vakıf geleneğimizin en anlamlı nişanesi olan, ırk, din, dil gözetmeksizin dünyanın farklı coğrafyalarındaki afetzedelerin, muhtaçların, yoksulların yardımına koşan Türk Kızılay'ı ile ilk kez ortak bir projeyle gündeme gelmenin de ayrı bir heyecanı içerisindeyiz. 'Bir lokma ile bir hayata dokunacak olmanın' sorumluluğunun, tüm insanlığa ait olduğunu biliyoruz. 'bir lokma bir hayat' temalı gıda israfına yönelik projemiz ile tüm dünyanın önemli bir sorunu haline gelen gıda, su ve ekmek israfına dikkat çekerek bu israfın önlenmesine, toplumumuzun bilinçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Proje bazında hazırlanan planlardan bahseden Gök, "Hazırladığımız özel tasarlanan afişlerimiz, broşürlerimiz ve diğer materyallerimiz, tüm Şeker-İş Sendikası teşkilatlarımız vasıtası ile bölgelerdeki sivil toplum kuruluşlarına, restoran, esnaf, okul, işyerlerine ve halkımıza dağıtılmak suretiyle, basın açıklamaları ile de desteklenerek toplumdaki duyarlılığı artırmak istiyoruz. Proje için ilk etapta, Şeker Anadolu Mutfağımız, Şeker-İş Sendikası Misafirhanemiz ve Antalya'da bulunan Grand Şeker Otelimiz pilot bölge ve mekanlar olarak belirlenmiştir. Kampanyamız için yapılacak bağışlar, tabağında yemek artığı bırakılsın ya da bırakılmasın, tamamen insanlarımızın vicdani sorumluluğuna dayalıdır. Kumbaralar içerisinde biriken yardım miktarı her ay düzenli olarak Türk Kızılay'ı tarafından toplanarak belirlenen ihtiyaç yerlerine ve sahiplerine ulaştırılacaktır" dedi.

"Dünyada her 3 tabaktan 1'i çöpe dökülmektedir"

Türkiye'de her yıl, 625 bin çöp kamyonuna eşdeğer yaklaşık 19 milyon ton gıda çöpe atıldığını belirten İsa Gök, "Dünyada her 3 tabaktan 1'i çöpe dökülmektedir. Ülkemizde ise her yıl, 625 bin çöp kamyonuna eşdeğer yaklaşık 19 milyon ton gıda çöpe atılmaktadır. Türkiye'de yapılan yıllık gıda israfı ile 300 yataklı 214 hastane yapılabilir durumdadır. İşte bu ciddi görünüm karşısında, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren Kampanyamızın, siz değerli basın mensuplarımızın katkılarıyla toplumun bilinçlenmesi ve gıda israfının bir nebze de olsa azaltılması konusunda büyük bir değer yaratacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - ANKARA

