Kızılay hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideleri dağıttı - Haberler

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Kızılay hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideleri dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideleri dağıttı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideler Kızılay Düzce Şubesi yöneticileri, çalışanları ve Genç Kızılay üyeleri tarafından evlere ulaştırılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideler Kızılay Düzce Şubesi yöneticileri, çalışanları ve Genç Kızılay üyeleri tarafından evlere ulaştırılıyor.

Kızılay Düzce Şubesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan erzak yardımlarının yanı sıra hayırseverler tarafından dağıtılanlarda ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırılıyor. Kentte hayırsever fırıncılar tarafından Kızılay Düzce Şubesine bağışlanan pideler, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve Genç Kızılay ekipleri tarafından dağıtıldı. Vatandaşlar Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızılay, Düzce, Yerel, Haberler

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