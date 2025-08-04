Kızılay, Hatay'daki Depremzedelere Kahvaltılık İkramda Bulundu

Kızılay, Hatay'daki Depremzedelere Kahvaltılık İkramda Bulundu
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Kızılay Hatay Şubesi ekipleri, konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlara kahvaltılık gıda desteği sağlayarak insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kızılay Hatay Şubesi ekipleri, konteyner kentlerde kalan depremzede vatandaşlara kahvaltılık desteğinde bulundu.

Deprem bölgesinde ilk günden itibaren varlığını hissettiren Türk Kızılay Hatay Şubesi ekipleri, kentin farklı noktalarında yürüttüğü insani yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hayırsever bağışçılar tarafından temin edilen kahvaltılık peynirler, konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzede vatanadaşlara ulaştırıldı.

Kızılay Hatay Şubesi yetkilileri, destek veren tüm bağışçılara teşekkür ederek, "Desteğinizle yaralarımızı birlikte sarıyoruz" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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