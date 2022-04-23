Kızılay hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi - Haberler

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Kızılay hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay hastanede tedavi gören çocukları sevindirdi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genç Kızılay gönüllüleri ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genç Kızılay gönüllüleri ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı devam eden tedavileri nedeniyle hastanelerde geçirmek zorunda kalan çocukları ziyaret etti. Genç Kızılay gönüllüsü gençlerle birlikte önce Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne giden Yağız ve beraberindekiler çeşitli servislerde tedavi gören çocukları ziyaret edip kendilerine çeşitli hediyeler ve çikolata verip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Verdiği hediyelerle çocukları mutlu olan aileler ise Kızılay Başkanı Kürşat Yağız ile beraberindeki Genç Kızılay Gönüllülerine teşekkür etti.

Başkan Yağız ile Genç Kızılay gönüllüleri hastane dışında da çocuklara hediyeler verdi. Bayramda özel çocukları da unutmayan Kızılay Başkanı Yağız ve beraberindekiler boyama etkinliği yapıp özel çocukları eğlendirdi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kızılay, Ereğli, Yerel, Haberler

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