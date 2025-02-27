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Kızılay Gönüllüleri Zorda Kalan Aileye Umut Oldu

Kızılay Gönüllüleri Zorda Kalan Aileye Umut Oldu
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Erzurum'da Kızılay gönüllüleri, felç geçiren bir anne ve kızı için tekerlekli sandalyenin ötesinde yardımda bulunarak yeni bir ev kiraladı ve tüm eşyalarını sıfır aldı. Aile, yapılan bu yardımla yeni bir başlangıç yaptı.

Erzurum'da kızı ile birlikte yalnız yaşayan ve 4 ay önce felç geçiren Aysel Yönek'in imdadına Palandöken Kızılay Şubesi gönüllüleri ses verdi.

Çaresiz annenin tekerlekli sandalye isteğine cevap veren Kızılay Gönüllüleri, anne ve kızın evine gidince aslında daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu gördüler. Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammed ikbal Çiçek, yatağa bağlı olarak kızıyla yaşayan ve maddi sorunlar yaşayan aileye Palandöken Kızılay Şubesi Gönüllüleri ve Kadın Kolları Birimi'nin el uzattığını ifade ederek, "Öncelikli olarak anne için bizden tekerlekli sandalye talebi olmuştu. Ancak aileyi ziyaret eden arkadaşlarımız evin içler acısı halini görünce kollarını sıvadılar ve yeni bir ev kiralayıp aileyi buraya taşıdılar. Evin tüm eşyaları sıfır alındı. Eski ev bodrum olduğu için hem kızımız hem de annemiz sağlık sorunları yaşıyordu. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni bir eve ve eşyalara kavuşan anne ve kızının mutluluğu ise yapılan yardımın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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