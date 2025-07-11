Kızılay Gönüllüleri Huzurevinde Neşe Dolu Anlar Yaşattı
Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla sohbet edip şarkılar söyleyerek keyifli anlar geçirdi. Etkinlik sonunda yaşlılara pasta ikram edildi.
Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, kentteki huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte hem sohbet edildi hem de şarkılar ve türkülerle neşeli anlar yaşandı.
Kızılay gönüllüleri, "merhamet çınarları" olarak nitelendirdikleri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, yaşlılarla bol bol sohbet edilirken çeşitli şarkılar ve türküler de seslendirildi.
Etkinlik sonunda gönüllüler tarafından yaşlılara pasta ikramı yapıldı. Ziyaret, hem gönüllüler hem de huzurevi sakinleri için unutulmaz ve duygu dolu anlara sahne oldu. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel