Kızılay Gönüllüleri Erzurum'da 200 Öğrenciye Destek Verdi

Erzurum'da Kızılay gönüllüleri 200 öğrenciye destek verdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "200 Öğrenciye 200 Eğitim Kırtasiye Seti" projesi kapsamında yardımların yapıldığı ifade edilerek, "İlçelerdeki öğrencilere eğitim kırtasiye seti ve kışlık montlarını, değerli bağışçımız Güneş Koleji'nin desteği ile Kadın Gönüllülerimiz ve ilçe milli eğitim müdürü ile birlikte teslim ettik" denildi. - ERZURUM