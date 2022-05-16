Kızılay gönüllüleri engellileri unutmadı - Haberler

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kızılay tarafından "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kızılay gönüllüleri tarafından ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon okulları ziyaret edildi. Özel öğrencilerle bir araya gelen Kızılay ekipleri, çocuklarla yakından ilgilendi. Daha sonra Kızılay gönüllüleri tarafından özel öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Kızılay Ahlat Temsilcisi Reşit Karakaplan, Engelliler Haftası münasebetiyle ilçede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Karakaplan, gönüllü ekibiyle hafta dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, "Ekibimizle birlikte haftayı çok güzel etkinliklerle geçiriyoruz. Hem ilçemizdeki özel eğitim ve rehabilitasyon okullarını ziyaret ettik hem de çeşitli ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Okullarda hem eğitimcilerimize hem de öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimize çeşitli hediyeler de veriyoruz. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle hayatımızın her alanında engelli kardeşlerimizi hatırlamalı ve empati kurmalıyız" dedi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel