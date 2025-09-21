Kızılay Genel Sekreteri: 'İyilik hareketinin tohumlarını ekiyoruz'

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Kızılay'ın yalnızca bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda bir iyilik hareketi olduğunu belirterek, "Bizler Kızılay olarak Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında iyiliğin tohumlarını ekiyor, bu tohumları merhametle ve insan onuruna saygıyla yeşertiyoruz" dedi.

Kızılay'ın yürüttüğü insani yardım çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Saygılı, kurumun eğitimden sağlığa, gıda desteklerinden barınmaya kadar birçok alanda aktif rol aldığını belirtti. Saygılı, "İyilik sadece vermekle değil, nasıl verdiğinle anlam kazanır. Bizler, bir tas çorbanın sıcaklığını, bir kitapla aydınlanan gözleri, bir gülümsemenin iyileştirici gücünü unutmadan yol alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında hayata geçirilen projelerle deprem bölgelerinde 10'dan fazla kütüphane kurulduğunu belirten Saygılı, yakın zamanda Osmaniye'deki Fakıuşağı Mahallesi'nde yeni bir Kızılay Aşevi'nin temelinin atıldığını da hatırlattı. "Her bir aşevi, sadece sıcak yemek değil; birlik, dayanışma ve umut sunar. Her kütüphane ise bilgiye açılan kapı, geleceğe atılan sağlam bir adımdır" dedi.

Kızılay'ın sosyal destek ağının bir parçası olarak hayata geçirilen butik uygulamasına da değinen Saygılı, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde açılan 218'inci Kızılay Butik'in hizmet vermeye başladığını duyurdu. Ancak bu projenin sadece kıyafet yardımı sunmadığını belirten Saygılı, "Biz, bir kıyafet almak için sıraya giren değil, ihtiyacını gönül rahatlığıyla karşılayan onurlu insanlar görmek istiyoruz. Çünkü onların onurunu korumak bizim boynumuzun borcudur" şeklinde konuştu.

Kızılay'ın, milletin desteği ve gönüllülerin özverisiyle büyüyen bir iyilik hareketi olduğunun altını çizen Saygılı, "Bugün bir gönle dokunduk, yarın ise sırada başka gönüller var. Türkiye'nin her köşesinde, sınırların ötesinde, kim ihtiyaç duyuyorsa oradayız. ve biz iyiliği sadece ulaştırmıyor, iyiliği yeniden giydiriyor, yeniden inşa ediyoruz" diye konuştu.

Saygılı, Kızılay'ın attığı her adımın, toplumun vicdanı ve merhametiyle atıldığını vurgulayarak, "Biz bu topraklarda iyiliğin tohumu nasıl ekilir, çok iyi biliyoruz. Şimdi onları yeşertme zamanı. Hep birlikte, omuz omuza yeşerteceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - OSMANİYE