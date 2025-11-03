Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Düzce'de 41 yıllık eğitim hayatını noktalayan hocası için düzenlenen veda programına katıldı

Düzce'de 41 yıldır öğretmenlik yapan Zekeriya Güzeldal'ın emekli olması nedeniyle veda programı düzenlendi. Programa Güzeldal'ın öğrencisi olan Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da katıldı.

Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yıllardır okul müdürü olarak görev yapan ve binlerce öğrenciyi mezun eden Zekeriya Güzeldal, emekli olarak 41 yıllık öğretmenlik hayatına veda etti. Güzeldal için düzenlenen veda programına aralarında Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ın da olduğu çok sayıda eski öğrencisi de katıldı. Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 35 yıl önce mezun olan Yılmaz, "Bizlere hocamız, 'Sizler İmam Hatip Lisesi öğrencilerisiniz. Sizler normal bir lise öğrencisi gibi olamazsınız. Daha çok çalışmalısınız. Çalışmak yetmez. Sadece üniversiteyi kazanmak, bir yerde hakim, öğretmen, doktor ya da vali olmak yetmez. Sizler bir değeri temsil ediyorsunuz ve biz size bu yükü yüklüyoruz omuzlarınıza. Gittiğiniz her yerde imam hatip lisesi mezunu olmanın şerefini ve sorumluluklarını üzerinize taşıyacaksınız' demişti. O dönem Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde ortaokulu bitirmiş, Düzce'ye lise okumaya gelen bir öğrenciydim. Annemin, babamın Hollanda'ya gittiği dönemde Düzce'de büyüdüm. Başımı örttüğüm bu başörtünün bir şeref olduğunu, her kim bana ne derse desin bana daha fazla onur ve şeref bahşedeceğini burada öğrendim" dedi.

"28 şubat sürecinde dik durdum"

28 Şubat'ta yaşadıklarına değinen Yılmaz, "Ankara'da okuduğum esnada arkadaşlarımdan başörtüm sebebiyle hep saklanırdım. Başımı örttüğüm zamanlarda onlara görünmek istemezdim. Bir gün Ankara Kızılay'da beni başörtülü gördüler ve benimle konuşmayı kestiler. O yaştaki çocuklar için bu çok büyük bir ikilem. Bir yandan inandığınız bir hayatı yaşamaya çalışıyorsunuz, bir yandan da bunu savunamayacak kadar veya birisi bir şey söylediği zaman karşısında dik duramayacak kadar küçüksünüzdür. Ben Düzce'ye 1990 yılında 15 yaşında geldim. Burada üç yıl okudum ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. 18 yaşından birkaç yıl sonra 28 Şubat süreci yaşandı. Ama benim Düzce'de en başta Zekeriya Güzeldal hocamdan aldığım bilgilerle 28 Şubat sürecinde bir kere bile zorlandığımı hatırlamıyorum. Çünkü biz burada gerçekten imam hatip lisesinde okumanın üslubunu, şerefini, onurunu o kadar çok benimsedik ki, omuzumuzda o sorumluluğu o kadar hissediyorduk ki, hep etrafımızdakilerden daha fazla çalıştık. Bugün çok daha farklı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Bugün artık çocuklarımız kıyafetleri sebebiyle birbirlerine ters bakmıyorlar. Bunun da en fazla yaşandığı bir kurumun başında olmaktan, bu geminin kaptanı olmaktan çok mutluyum. Çünkü Türk Kızılay'da üniversite öğrencilerine baktığınız zaman her kıyafeti giyen, her görünüşe sahip kişilerin yan yana olduğunu görebiliyoruz. Bu da bizim devletimizin, milletimizin çok büyük bir zenginliği haline geldi. Bunda da imam hatip liselerinin çok büyük etkisi var" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız sayesinde okudu"

41 yıllık öğretmenlik hayatına veda ettiğini belirten Zekeriya Güzeldal, "Ben bugün 41 yıllık öğretmenlik hayatımı gururlu bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşarken, bir ibadet olarak gördüğüm görevimden ayrılacak olmamdan dolayı hüzünlüyüm. Toplumun bir kesiminin küçümsediği imam hatip okulundan çok kıymetli şahsiyetler yetişti. Kızılay Genel Başkanımız onlardan biridir, Balıkesir Valimiz İsmail Ustaoğlu onlardan biridir. Bunun gibi sayısız örnek verebilirim. En çok aklımda kalan konu bir öğrencimiz üniversite sınavında Türkiye ikincisi olmuştu. Ayşenur Çoban isimli kızımız. Katsayı mağduriyeti sebebiyle hiçbir üniversiteye gidemedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuyu öğrenince kızımızı burslu olarak bir üniversitede okuttu. Şu anda kendisi Ankara'da bir kurumda genel müdür olarak çalışıyor. İmam hatipde herşey var. Vali var, milletvekili var, genel müdür var, başbakan var, bakan var, cumhurbaşkanı var. Çok şükür alnımızın akıyla emekliye ayrılıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha davetimize icabet eden herkese çok teşekkür ederim, hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Programda Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Düzce Valisi Selçuk Aslan da konuşmalarında Zekeriya Güzeldal'a yeni hayatında mutluluklar diledi.

1985 yılında girdiği Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 5 yıl öğretmenlik yapmasının ardından Düzce'de çeşitli eğitim kurumlarında müdürlük ve yöneticilik yapan Zekeriya Güzeldal, 2015 yılında müdürlük yapmaya başladığı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim hayatına son noktayı koydu. - DÜZCE