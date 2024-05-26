Kızılay, Gazze'deki sıcak yemek dağıtımına yeniden başladı

Kızılay, Gazze'nin Refah kentine yönelik kara harekatı nedeniyle faaliyetine ara veren günlük 10 bin kişilik sıcak yemek kapasiteli aşeviyle Deyr Belah bölgesinde yeniden hizmet vermeye başladı.

7 Ekim'den bu yana çatışmaların devam ettiği Gazze'deki insani yardım çalışmaları kapsamında günlük sıcak yemek ihtiyacını aşevi aracılığıyla karşılayan Kızılay, İsrail'in kara harekatı nedeniyle savaş bölgesi ilan edilen Refah'taki aşevi faaliyetlerini 6 Mayıs 2024 itibarıyla durdurmak zorunda kalmıştı.

Refah'taki El Meşru bölgesinde günde 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtan aşevi, yaklaşık üç haftalık aranın ardından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah bölgesinde yeniden hizmet vermeye başladı. Aynı kapasiteyle kapılarını açan aşeviyle Kızılay, kıtlık riskinin her geçen gün arttığı Gazze'deki çatışma mağdurlarının en temel gıda ihtiyacını karşılamak üzere çalışmaya devam edecek.

Kurban konserveleri Gazze'ye de gidecek

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bu yıl Gazze'deki çatışma mağdurları için de özel bir çalışma yürütüyor. 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürütülen kampanya boyunca Kızılay, yurt içinde kesilen kurbanlardan hazırlanacak kavurma konservelerini Gazze için de hazırlayacak.

Kızılay, insani yardımların geçişiyle ilgili aksamalar yaşanan Gazze'de kurban kesimi için şartların elverişli olmamasının yanı sıra yıl boyunca et ihtiyacının karşılanması için kavurma konservesi çözümünü ortaya koydu. Türkiye'de kesilecek kurban paylarından hazırlanacak yaklaşık 400 bin kavurma konservesi, Kızılay'ın bölgeye insani yardım gönderdiği İyilik Gemileri'yle Gazze'ye ulaştırılacak. Kavurma konserveleri, hem aşevinde sıcak yemek olarak hem de doğrudan dağıtımlarla yıl boyunca Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında yer bulacak.

Kızılay, Gazze'deki mağdurlar için kesimlerini Türkiye'de yapacağı kurbanların vekalet bedelini ise 11 bin 750 lira olarak belirledi. - ANKARA