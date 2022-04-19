Kızılay ekibi, Silopi'de mağdur ailenin evini baştan onardı

Türk Kızılay Silopi Şubesi ekipleri, yardım kolisi dağıttıkları sırada tespit ettikleri mağdur ailenin evini onarmak için kolları sıvadı. Ekipler, yardım destekleriyle ailenin evini elden geçirdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Kavallı köyü yolu üzerinde bulunan AFAD konutlarında bir takım yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere giden Türk Kızılay yardım gönüllüleri, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evini tadilattan geçirdi. Evin iç ve dış duvar boyama işlerini yapan yardım gönüllüleri, bağışçılardan aldıkları boya malzemeleri ile evi boyarken, evin eksik malzemelerini de giderdi. Evi onaran ekipler, daha önce içerde biriken atıl durumdaki malzemeleri toplayarak yerine yeni malzemeler tedarik etti. Beyaz eşyadan televizyona, mutfak ocağından tabak ve kaşıklara kadar eksiklikleri giderdi.

Açıklamada bulunan Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, yardım gönüllülerinin gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdiği esnada mağdur aileyi tespit ettiklerini söyledi. 7 kişilik bir hanede bir engellinin de olduğu evin yaşanamayacak durumda olduğunu aktaran Tatar, "Yardım kampanyası düzenledik. Nihayetinde de evin iç ve dış boyasını, beyaz eşyaları, halılarını hepsini yeniledik" dedi.

Yardım edilen mağdur aileden anne Aynur Çelim, yardımlar için Kızılay ekiplerine teşekkürlerini iletti. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel