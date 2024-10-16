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Kızılay Diyadin Gönüllüleri Köy Çocuklarını Eğlendiriyor

Kızılay Diyadin Gönüllüleri Köy Çocuklarını Eğlendiriyor
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Ağrı'nın Kızılay Diyadin Şubesi gönüllüleri, köylerde yaşayan çocukları eğlendirmek için başlattıkları proje ile hediyeler dağıtıp çeşitli oyunlar ve gösteriler düzenliyor. Kızılay Şube Başkanı Suat Özden, köylerdeki öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ağrı'nın Kızılay Diyadin Şubesi gönüllüleri başlattıkları proje ile ilçe merkezine bağlı köylere tek tek giderek, köylerde yaşayan çocukları eğlendiriyor.

Okulların açılması ile birlikte başta köyler olmak üzere ilçedeki çocukların derslerindeki motivasyon ve başarıların artması için harekete geçen Diyadin Kızılay Şube Başkanlığı gönüllüleri, çocuklara yönelik çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında hayırseverlerin de desteği ile toplanan çeşitli hediyeleri yanlarına alan Kızılay gönüllüleri, ilçeye bağlı köyleri tek tek gezerek çocuklarla bir araya gelerek hem hediyelerini ulaştırıyor hem de hazırladıkları çeşitli oyun ve gösterilerle onları mutlu ediyor.

"Ziyaretlerimizi sürdürüyoruz"

Çocuklara yönelik başlattıkları çalışma hakkında konuşan Diyadin Kızılay Şube Başkanı Suat Özden, "İnşallah Kızılay olarak başlattığımız "Köy Şenlik Programlarını" 62 köy ve mezralar olmak üzere ilk ve ortaokulların tüm öğrencilerini ziyaret edip isteklerini yerine getireceğiz. Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüyle yürüttüğümüz projeyi okullarla oyunlar, palyaço ve istedikleri tüm eğlenceleri yapacağız. Kızılay Olarak gittiğimiz tüm okullara tüm köy öğrencilerine çeşitli hediyeler dağıtıyoruz ve dağıtmaya devam edeceğiz. Bu hediyeleri temin etmemizde bizden desteğini esirgemeyen bütün bağışçılarımız ve ilçe halkımıza çok teşekkür ederiz. "Çocuk gülerse dünya güler" sloganı eşliğinde herkesi destek olmaya bekliyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyadin Kızılay Eğitim Yerel Yaşam Çocuk

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