Kızılay, Depremzedelere Desteğe Devam Ediyor

Türk Kızılay, "asrın felaketi" olarak anılan ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinden bu yana afet bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay, depremden en çok etkilenen 6 ilde kurduğu 9 Toplumsal Hizmet Merkezi'yle sağlık, koruma, psikososyal destek, geçim kaynakları, nakit destek, barınma ve su-sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler yürütüyor.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçerken, Türk Kızılay'ın afet bölgesinde çalışmaları da sürüyor. Kendisi de depremzede olan, kızını kaybettikten sonra Kızılay gönüllüsü olarak diğer insanlara yardıma koşan Abdülkerim Bozkurt, Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, "Kızılay'a dünyanın her yerinden yardım geliyor. Nerede bir ihtiyaç sahibi var, yardımları onlara dağıtıyoruz. Bu da bize depremin stresini atmamız için bir teselli oluyor" dedi.

Depremde ailesini ve sağ kolunu kaybettikten sonra Engelsiz Kızılay Hatay Başkanı olarak gönüllü faaliyette bulunan Alican Yılmaz ise, "Tedavi sürecimden sonra kendimle birlikte tüm engelsiz bireylere yardım etmek için Kızılay Engelsiz Hatay'da göreve başladım. Şu an Hatay genelinde engelsiz tüm bireylere ulaşmak, onların sesi olmak için çalışıyorum. Bu bir süreç, iyileşeceğiz biliyorum. Yaşadığımız bu felakette bizim yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Depremzedelerdi, Kızılay çalışanı oldular

Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi'nde koruma uzmanı olarak çalışan Özge Orbaç, kendisinin de bir depremzede olduğunu anlatarak, "Güçlenmemin en büyük sebebi iyileştirdiğimiz insanların yüzündeki tebessüm" diye konuştu.

Adıyaman Toplumsal Hizmet Merkezi yöneticisi Yusuf Kurt ise depremzede bir klinik psikolog olduğunu belirterek, "Depremin ilk gününden beri başta psikososyal destek ve koruma müdahaleleri olmak üzere şehrin pek çok noktasında afet iyileştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yardımlar ilk günden beri devam ediyor

Türk Kızılay, afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği farklı programlarla bugüne dek 548 bini aşkın haneye toplam 3.3 milyar lira nakit destek sağladı. Bölgede tarımsal faaliyetleri ve yerel ekonomiyi canlandırma amacıyla yürüttüğü Esnaf ve Çiftçi Destek Programları'yla ise toplamda 6 bini aşkın çiftçi ile 4 bin 500'ü aşkın esnafa yaklaşık 500 milyon lira nakit destek sağlayarak, geçim kaynaklarının yeniden tesisi için çalıştı. Kızılay, konteyner kentlere temiz içme suyu sağlanması için kurduğu 9 sabit, 5 binden fazla ev tipi su arıtma sistemleriyle afetzedelerin güvenli suya erişimini kolaylaştırdı. Kızılay, konteyner kentlerde kalan öğrencilerin eğitim süreçlerini desteklemek için 100. Yıl Kütüphaneleri projesini hayata geçirdi. 6 ilde kurulan 13 kütüphane, her yaş grubundan afetzede için bir iyileşme merkezi olarak işlev görmeye devam ediyor.

Kızılay bu yıl da afetzedelerin yanında

Türk Kızılay, afet bölgesindeki çok yönlü destek çalışmalarıyla bu yıl da afetzedelerin yanında olmayı sürdürecek. 2025 yılında depremden etkilenen 7 ilde hayata geçecek 12 projeyle Kızılay, tarımsal iyileşme ve kırsal kalkınma ile yerel ekonominin canlandırılmasına destek olacak. Ayrıca afet bölgesinde 600 işletmeye toplamda 90 milyon liralık hibe desteği verilecek.

"Sözümüzün arkasındayız"

Sözlerinin arkasında durduklarını kaydeden Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay olarak depremin ilk gününden itibaren sahadayız. Her geçen gün bölgenin toparlandığını görmekten ve buna katkı vermekten de mutluluk duyuyoruz. Biz bir söz verdik, 'Son depremzede başını huzurla yastığa koyana dek buradayız' dedik ve bu sözümüzün arkasındayız. Türk Kızılay olarak afet bölgesindeki hizmetlerimizi tüm gücümüzle devam ettiriyoruz" dedi. - ANKARA