Kızılay Denizli Şubesi 157. Yıldönümünü Kutladı

Kızılay Denizli Şubesi 157. Yıldönümünü Kutladı
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Kızılay Denizli Şubesi, 157. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde üyeleriyle bir araya gelerek gelecek hedeflerini ve yürütülecek projeleri konuştu. Toplantıda toplumsal dayanışma mesajı verildi.

Kızılay Denizli Şubesi Yönetimi, Kızılay'ın kuruluş 157. yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir araya geldiği üyeleriyle, önümüzdeki dönem hedeflerini konuştu.

Kızılay Denizli Şube Başkanı Av. Pınar Gökçe, Kızılay'ın kuruluş yıldönümünde üyeleriyle bir araya geldi. Toplumsal dayanışma mesajının verildiği programda hem Kızılay'ın tarihi ve misyonu vurgulandı hem de yeni üyelerle tanışma fırsatı yakalandı.

Toplantıda konuşan Şube Başkanı Av. Pınar Gökçe, Türk Kızılay'ının sadece afet anlarında değil, hayatın her alanında insanlara destek olmayı görev bildiğini ifade etti. Gökçe, "Kızılay'ın 157 yıllık köklü geçmişini geleceğe taşıyacak olan cemiyet üyelerimizin katkısı bizler için çok kıymetli. Bu buluşma hem tanışmak hem de ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmek adına önemliydi" dedi.

Etkinlikte, yeni üyelerle tanışmanın yanı sıra Kızılay'ın Denizli'de yürüttüğü faaliyetler ve önümüzdeki dönem projeleri hakkında da bilgilendirme yapıldı. Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla son buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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