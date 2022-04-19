Kızılay'dan ramazan yardımı seferberliği

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardımlarına hız veren Türk Kızılay, ülke genelinde bulunan yüzlerce şube ve temsilciliklerinin desteğiyle 81 ilde tek tek vatandaşların kapısına giderek gıda kolisi dağıtıyor.

Türk Kızılay Bilecik Şubesi, 'Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna' sloganıyla başlattığı Ramazan kampanyasına durmaksızın devam ediyor. Kent merkezinde yüzlerce yardıma ihtiyacı olan aileye ramazan kolisi dağıttıklarını anlatan Türk Kızılay Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, "Türk Kızılay, Ramazan ayı boyunca toplamda ülke 10 milyon vatandaşa yardım ulaştırmayı hedefliyor. 81 ile yayılmış geniş şube ve temsilcilik ağının desteğiyle yardım ulaşmayan kimse kalmayana dek faaliyetlerine devam eden Kızılay, kapı kapı gezerek yaptığı gıda kolisi yardımıyla birlikte vatandaşların yağına gidiyor. Vatandaşların hayır dualarını alıyoruz. Bilecik'te 200 yakın ramazan kolisi ve konserve dağıtımı yapmayı hedefliyoruz. İlçelerimizde bu rakam 100 olarak belirlendi ve 300 kişiye de zekat bağışlarını ulaştıracağız bayram öncesi" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel