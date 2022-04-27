Kızılay'dan bin 500 kişiye sıcak yemek

Kızılay Hakkari Şubesi tarafından her gün bin 500 ihtiyaç sahibine sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt; rahmet, merhamet ve bereketin bol olduğu mübarek Ramazan ayında Kızılay olarak her gün bin 500 kişilik iftar yemeği dağıttıklarını söyledi. Başkan Bozkurt, "Bu iftar yemeklerini ailelerimize ulaştırıyoruz. Hakkari halkımızın Kadir Gecesi'ni kutlarım" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel