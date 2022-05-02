Kızılay'dan beyaz eşyalı bayram hediyesi

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın İdil ilçesi Kızılay şubesi bayram hediyesi olarak ihtiyaç sahibi bir haneye beyaz eşya yardımında bulundu.

İdil ilçesinde yardım faaliyetleri dahilinde haneleri ziyaret eden Türk Kızılay İdil Şubesi, tespit ettikleri 1 haneye beyaz eşya yardımında bulundu. İhtiyaç sahibi hanenin buzdolabı, fırın ve dondurucu ihtiyacının olduğunu tespit eden ekipler bayram öncesi jest yaparak haneye beyaz eşya yardımında bulundu. Türk Kızılay İdil Şubesi Temsilcisi Mehmet Akdeniz, bağışçılardan aldıkları destek ile aileye beyaz eşya aldıklarını ve bayramda aileyi sevindirdiiklerini söyledi. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel